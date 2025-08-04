Российские оккупанты применяют от 220 до 250 ударных дронов-камикадзе по Херсону, населенным пунктам, которые расположены на Правом берегу. Ситуация достаточно сложная.

Однако украинские защитники делают все, чтобы противодействовать вражеским БПЛА. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

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Какие меры осуществляют ВСУ?

Владислав Волошин отметил, что ВСУ осуществляют различные меры для того, чтобы подобных дроновых атак было меньше, чтобы они несли меньшую угрозу. В частности, наши Силы обороны сейчас активно работают против российских расчетов БПЛА. То есть обнаруживают и ликвидируют пилотов этих беспилотников.

Кроме того, мы применяем и средства радиоэлектронной борьбы, средства подавления. Также готовим различные сюрпризы для врага, чтобы он менее эффективно наносил удары этим видом вооружения,

– подчеркнул спикер.

Напомним, россияне били по Островскому мосту в Херсоне третий день подряд из авиации. 3 августа оккупанты атаковали и днем, и вечером. Там погиб мужчина.

В ОВА привели новые детали российского удара по мосту в Херсоне. Он поврежден, но проездной. Известно, что 50 человек согласились на эвакуацию, среди них 18 маломобильных. Двое наотрез отказались. Из-за постоянных обстрелов логистика на Остров была затруднена и до последних августовских атак. Кроме того, через мост проложен газопровод. Он был поврежден и пока не восстановлен.