Разведка Британии рассказала, как атака дронов на Севастополь усложнила жизнь флота России

Черноморский флот России в оккупированном Крыму не может чувствовать себя в безопасности из-за атак надводных беспилотников. Одна из таких атак произошла 22 марта.

Британская разведка утверждает, что угроза со стороны надводных беспилотников, по всей вероятности, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 27 марта.

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Атаки дронов сковывают Черноморский флот России

В разведке отметили, что 22 марта по меньшей мере три беспилотных надводных аппарата и воздушный беспилотник пытались нанести удар по российской военно-морской базе в оккупированном Севастополе.

Один надводный беспилотник остановился из-за оборонительных боновых заграждений. Еще два уничтожили в бухте. Российские чиновники заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

В британском ведомстве напомнили, что предыдущее нападение надводных беспилотников на Севастополь произошло 29 октября 2022 года. Тогда, по сообщениям, беспилотники повредили тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли вреда никаким военным объектам, угроза со стороны надводных беспилотников, вероятно, продолжает ограничивать операции Черноморского флота России,

– заявили в британском ведомстве.

"Хлопок" в Севастополе: что известно

Громкие взрывы в Севастополе прогремели в 4:36, затем в 4:46, затем около 5:00 и в 5:40 по местному времени. Оккупационные власти заявили, что российские моряки вели огонь из стрелкового оружия и якобы военные корабли не пострадали.

В то же время в сети опубликовали несколько видео взрывов. На одном из видео видно мощный взрыв в бухте. Оккупанты из-за взрывов закрыли переправу через бухту в Севастополе.

Ночной "хлопок" в оккупированном Севастополе прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она не сообщила деталей "хлопка", но сыронизировала, что теперь россияне могут заявлять, что рытье окопов в Крыму не было напрасным.

Также Гуменюк констатировала, что во временно оккупированном Крыму для российских военных начался сезон "хлопка". Силы обороны обещают не дать врагу спокойно дышать ни в одной точке Крымского полуострова.