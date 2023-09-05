Даже иконка – "более надежное решение": в России придумали защищать самолеты от атак БПЛА шинами

Дроны все чаще атакуют российские аэродромы, уничтожая или повреждая самолеты. Однако во враждебном государстве придумали, как защищаться от беспилотников. Собственно, с помощью автомобильных шин.

Во вторник, 5 сентября, авторитетное международное издание опубликовало кадры со спутника, на которых видны российские авиабазы после ударов БПЛА. В частности, можно увидеть бомбардировщики Ту-95 с шинами на корпусе сверху.

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Шины против дронов

Как пишут аналитики CNN, им сложно однозначно сказать, зачем россияне разместили автомобильные шины на самолетах. Однако и, очевидно, утверждать, что они потеряли здравый смысл – тоже нельзя.

Это могла быть попытка не только добавить еще один "уровень защиты" от украинских беспилотников, но и снизить заметную видимость самолетов, особенно ночью.

Это "решение" кажется достаточно сомнительным, поскольку, как уверяют эксперты, такие самолеты все равно можно будет увидеть ночью с помощью инфракрасных камер.

А днем, как уже ясно из того факта, что соответствующие фото ходят по сети, российские самолеты видит любой спутник. И шины никак этого не предотвращают.

В России защищают самолеты автомобильными шинами / Фото со СМИ

Обратите внимание! Военный аналитик Стефан Воткинс считает, что, кроме того, что это решение кажется довольно бессмысленным, оно свидетельствует, что россияне пытаются сделать все возможное, чтобы защитить самолеты: "Сработает ли это, зависит от того, какая боеголовка на ракете или дроне".

Вспомним напоследок, что во время атаки на аэродром в российском Пскове были уничтожены 4 самолета Ил-76. Об этом 24 Каналу сообщали источники в Главном управлении разведки. Также они отмечали, что было повреждено еще несколько аппаратов.