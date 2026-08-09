Россия блокирует сигнал GPS в Балтийском море из-за опасений по поводу украинских БПЛА, – "Флэш"

Россия активизирует применение средств РЭБ в Балтийском море, опасаясь атак украинских беспилотников. Из-за подавления сигнала GPS гражданские суда теряют возможность нормально ориентироваться.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш".

Как россияне пытаются избежать атак российских дронов?

Российские гражданские моряки пытаются самостоятельно бороться с последствиями действий РЭБ, используя различные подручные средства. Подобные способы защиты уже давно стали известны в Украине.

С начала полномасштабной войны украинцы неоднократно использовали сетки, металлические конструкции, фольгу, кастрюли и другие импровизированные решения для противодействия российским беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы. Российское подавление GPS создает проблемы не только для военных, но и для гражданского судоходства. В то же время попытки моряков самостоятельно компенсировать воздействие РЭБ демонстрируют, насколько масштабным может быть влияние радиоэлектронной борьбы на навигацию и безопасность судов.

Россияне пытаются избежать атак дронов: смотрите видео

К слову, "Флэш" ранее сообщал, что после ограничения доступа российских военных к Starlink на фронте Россия начала активно искать альтернативу. Для этого Москва развертывает собственную низкоорбитальную спутниковую группировку "Рассвет", которая должна стать российским аналогом Starlink. Первые 16 спутников уже выведены на орбиту. В перспективе Россия планирует значительно увеличить их количество, чтобы обеспечить стабильную спутниковую связь для своих военных и других пользователей.