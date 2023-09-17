Опасаются очередного "малыша", – Братчук рассказал, где Россия держит свой Черноморский флот
В последнее время ситуация в Черном море становится все более тревожной для врага. Чуть ли не каждый день украинские ракеты и дроны атакуют российские корабли.
Повреждения настолько критичны, что на восстановление водного транспорта уйдут годы. Поэтому, чтобы уберечь невредимые корабли, оккупанты начали рассредоточивать и прятать их подальше от Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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В частности, БДК (большие десантные корабли) используются оккупантами для перевозки боевых комплектов, вооружения и техники. Поэтому последние два мощных попадания по кораблям нанесли немалые потери россиянам.
Попадание – это очень хорошо. Но посмотрите о чем говорит этот нюанс. Есть попадание в наиболее защищенные военно-морские крепости Черноморского флота, а именно в акватории Черного моря, то есть в Севастополе,
– заметил спикер украинской добровольческой армии "Юг".
Где оккупанты прячут корабли
Фактически весь ЧФ находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины. Именно поэтому враг рассредоточивает корабли: то выводит максимально в море и прячет в сторону Новороссийска.
Военно-морские Силы сообщают, что как минимум три БДК противник завел в Азовское море. То есть корабли покинули свои обыденные пункты базирования.
Братчук о ситуации в акваториях Черного и Азовского морей: смотреть видео
Отметим, ракетоносителей пока нет в акватории, но они снаряжены и могут выйти на боевое дежурство в любую минуту. Однако пока не вовлечены в атаки.
Возможно опасаются какого-нибудь очередного "малыша", ведь с "малышами" не шутят,
– подчеркнул Сергей Братчук.
О побеге в Азовское море
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что передислокация Россией кораблей в Азовское море не имеет смысла, поскольку украинские дроны и ракеты показали, что способны добиваться нужных целей на любом расстоянии.
Очевидно, развитие событий предполагает укрывательство (россиянами – 24 Канал) тех кораблей, которые являются опасными целями. Но, как они уже убедились, для нас уже нет преград, чтобы поразить такую цель.
– сказала Гуменюк.
Однако не исключено, в частности, что захватчики передислоцируют большие десантные корабли к Азовскому морю для обеспечения логистических потребностей – то есть налаживания перевозок.
Вместе с тем спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что перебрасывание Россией всех боевых кораблей в акваторию Азовского моря является очень маловероятным сценарием. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Мы еще не скоро это увидим (все корабли России в Азовском море – 24 Канал). Они должны оперировать в Черном море, потому что глубины в Азовском море достаточно небольшие – это 15 метров на максимальной глубине. Там навигация более сложная – они не смогут выполнять определенные задачи,
– подчеркнул Плетенчук.
Что известно об атаках на Черноморский флот России
- Недавно появились кадры российского фрегата "Адмирал Макаров", датированный 15 сентября. На них корабль отбуксовывают два судна, поскольку он не может передвигаться. Это уже второй раз после 24 февраля 2022 года фрегат под атакой.
- Морской дрон Sea Baby 14 сентября атаковал ракетный корабль "Самум" оккупантов. Был поврежден правый борт. Захватчики взяли на буксир судно, чтобы доставить в порт.
- В ночь на 13 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по враждебной подводной лодке "Ростов-на-Дону", а также большому десантному кораблю "Минск". В этот момент они находились как раз на ремонтном заводе в Севастополе.