Опасаются очередного "малыша", – Братчук рассказал, где Россия держит свой Черноморский флот

В последнее время ситуация в Черном море становится все более тревожной для врага. Чуть ли не каждый день украинские ракеты и дроны атакуют российские корабли.

Повреждения настолько критичны, что на восстановление водного транспорта уйдут годы. Поэтому, чтобы уберечь невредимые корабли, оккупанты начали рассредоточивать и прятать их подальше от Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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В частности, БДК (большие десантные корабли) используются оккупантами для перевозки боевых комплектов, вооружения и техники. Поэтому последние два мощных попадания по кораблям нанесли немалые потери россиянам.

Попадание – это очень хорошо. Но посмотрите о чем говорит этот нюанс. Есть попадание в наиболее защищенные военно-морские крепости Черноморского флота, а именно в акватории Черного моря, то есть в Севастополе,

– заметил спикер украинской добровольческой армии "Юг".

Где оккупанты прячут корабли

Фактически весь ЧФ находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины. Именно поэтому враг рассредоточивает корабли: то выводит максимально в море и прячет в сторону Новороссийска.

Военно-морские Силы сообщают, что как минимум три БДК противник завел в Азовское море. То есть корабли покинули свои обыденные пункты базирования.

Братчук о ситуации в акваториях Черного и Азовского морей: смотреть видео

Отметим, ракетоносителей пока нет в акватории, но они снаряжены и могут выйти на боевое дежурство в любую минуту. Однако пока не вовлечены в атаки.

Возможно опасаются какого-нибудь очередного "малыша", ведь с "малышами" не шутят,

– подчеркнул Сергей Братчук.

О побеге в Азовское море

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что передислокация Россией кораблей в Азовское море не имеет смысла, поскольку украинские дроны и ракеты показали, что способны добиваться нужных целей на любом расстоянии.

Очевидно, развитие событий предполагает укрывательство (россиянами – 24 Канал) тех кораблей, которые являются опасными целями. Но, как они уже убедились, для нас уже нет преград, чтобы поразить такую цель.

– сказала Гуменюк.

Однако не исключено, в частности, что захватчики передислоцируют большие десантные корабли к Азовскому морю для обеспечения логистических потребностей – то есть налаживания перевозок.

Вместе с тем спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что перебрасывание Россией всех боевых кораблей в акваторию Азовского моря является очень маловероятным сценарием. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Мы еще не скоро это увидим (все корабли России в Азовском море – 24 Канал). Они должны оперировать в Черном море, потому что глубины в Азовском море достаточно небольшие – это 15 метров на максимальной глубине. Там навигация более сложная – они не смогут выполнять определенные задачи,

– подчеркнул Плетенчук.

Что известно об атаках на Черноморский флот России