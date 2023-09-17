Пошкодження настільки критичні, що на відновлення водного транспорту підуть роки. Тому, аби вберегти неушкоджені кораблі, окупанти почали розосереджувати та ховати їх якомога далі від Криму. Про це 24 Каналу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Зокрема, ВДК (великі десантні кораблі) використовуються окупантами для перевезення бойових комплектів, озброєння та техніки. Тому останні два потужні влучання по кораблях завдали чималих втрат росіянам.

Влучання – це дуже добре. Але подивіться про що говорить цей нюанс. Є влучання у найбільш захищені військово-морські фортеці Чорноморського флоту, а саме в акваторії Чорного моря, тобто у Севастополі,

– зауважив речник української добровольчої армії "Південь".

Де окупанти ховають кораблі

Фактично, весь ЧФ перебуває під вогневим контролем Збройних Сил України. Саме тому ворог розосереджує кораблі: щось виводить максимально в море та ховає у бік Новоросійська.

Військово-морські Сили повідомляють, що як мінімум три ВДК противник завів в Азовське море. Тобто кораблі покинули свої буденні пункти базування.

Братчук про ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів: дивитися відео

Зазначимо, ракетоносіїв поки що немає в акваторії, але вони споряджені та можуть вийти на бойове чергування будь-якої хвилини. Проте наразі не залучені в атаках.

Можливо побоюються якогось чергового "малюка", адже з "малюками" не жартують,

– наголосив Сергій Братчук.

Про втечу в Азовське море

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що передислокація Росією кораблів в Азовське море не має сенсу, оскільки українські дрони та ракети засвідчили, що здатні досягати потрібних цілей на будь-якій відстані.

Очевидно, розвиток подій передбачає переховування (росіянами – 24 Канал) тих кораблів, що є небезпечними цілями. Але, як вони вже переконалися, для нас уже немає перепон, аби уразити таку ціль,

– сказала Гуменюк.

Проте не виключено, зокрема, що загарбники передислоковують великі десантні кораблі до Азовського моря для забезпечення логістичних потреб – тобто налагодження перевезень.

Разом з тим речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук наголосив, що перекидання Росією усіх бойових кораблів до акваторії Азовського моря є дуже малоймовірним сценарієм. Про це він також сказав в ефірі телемарафону.

Ми ще не скоро це побачимо (усі кораблі Росії в Азовському морі – 24 Канал). Вони мають оперувати в Чорному морі, бо глибини в Азовському морі досить невеликі – це 15 метрів на максимальній глибині. Там навігація складніша – вони не зможуть виконувати певні завдання,

– наголосив Плетенчук.

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