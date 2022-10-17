Как бороться с иранскими дронами: Жданов назвал метод
ВСУ приспосабливаются к борьбе с иранскими дронами "шахидами", которыми Россия атакует украинские города. В то же время, электронные средства ПВО не могут обеспечить эффективное противодействие такому оружию врага.
Чтобы сбить иранские беспилотники можно использовать альтернативные методы борьбы с воздушными целями. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Эксперт рассказал, что сбивать иранские дроны-камикадзе можно с помощью вертолетов, но здесь нужно понимать возможности Украины использовать такую технику против БпЛА.
Вопрос лишь в том, есть ли у нас боевые вертолеты для того, чтобы их использовать не только на линии фронта, но и в глубине страны – для "вылова" стай "шахидов", которые запускает Россия,
– объяснил Жданов.
По его мнению, на сегодняшний день атаки дронов-камикадзе для Украины стали проблемой, потому что Россия запускает БпЛА "вперемешку" с ракетами.
"Ловить" их тяжело с помощью электронных средств, а с помощью других средств – можно и ВСУ уже приспосабливаются. Если кого-то в ВСУ заинтересует метод с вертолетами – его применят", – добавил специалист.
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По его словам, украинские военные также уже могут применять тепловизоры в ночное время суток для обнаружения иранских дронов.
"Я думаю, что так и делают в ночное время, потому что действительно тепловизор видит, если двигатель теплый. В любом случае шлейф остается и горячий выхлоп дает "картинку", где находится дрон. Я думаю, что именно так и делают. Это вполне реальная борьба с этими "мопедами", – подчеркнул обозреватель.
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Атака дронов на Украину: последние новости
- 17 октября утром во время воздушной тревоги российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе . Пострадал Шевченковский район – по меньшей мере, один человек погиб.
- Российские оккупанты вечером 16 октября также атаковали дронами Николаев. Есть сбитые, но, к сожалению, зафиксировали также и "прилеты".
- В то же время за сутки на Юге украинские защитники уничтожили 26 иранских БПЛА, которые оккупанты все чаще используют против гражданского населения. Из них 15 БпЛА – с утра 17 октября.