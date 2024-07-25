ГУР выяснило, кто обстреливает Харьковскую и Сумскую области "Искандерами": список военных преступников

Украинские разведчики определили, кто обстреливает Харьковскую и Сумскую области ракетами "Искандер". Аналитики ГУР идентифицировали 30 военных преступников, которые причастны к атакам на гражданскую инфраструктуру этих областей.

Эти военные преступники постоянно дислоцируются в городе Шуя Ивановской области.

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Что обнаружили разведчики

Оперативники и аналитики ГУР МО идентифицировали 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии московского военного округа вооруженных сил России, которые причастны к ракетным обстрелам "Искандерами" гражданской инфраструктуры Сумской и Харьковской областей.

В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитываются 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер".

Этим оружием россияне, в частности, атакуют Сумскую и Харьковскую области Украины. Например, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове,

– отметили в ГУР.

Разведчики также обнародовали командный состав оккупантов, причастных к террористическим обстрелам. В частности, управление и личный состав 112-й ракетной бригады.

Список военных преступников

Разведчики напомнили российским захватчикам, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, что 24 июля Россия впервые использовала кассетный "Искандер" для удара по Харьковской области. Тогда враг атаковал гражданских и спасателей. В результате этой атаки ранения получили 13 человек. Еще три человека погибли в Лозовой.