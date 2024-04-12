"Единственный способ": Кубраков ответил, что может защитить энергообъекты от российских атак

Полностью защитить объекты энергетической инфраструктуры может только строительство новых подстанций, погруженных под землю.

Вторым важным аспектом является усиление системы ПВО. Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Кубраков объяснил, что в этом году энергетическая система Украины лучше подготовлена к российским атакам. В частности защита была сосредоточена на 2 уровне – то есть от "Шахедов" По мнению Кубракова, именно от беспилотников удалось защитить большинство объектов.

Несколько областей, которые сейчас подвергаются наибольшим атакам – они питаются именно путем трансформаторов, которые защищены вторым уровнем защиты. То есть на эти конструкции уже были не одни атаки и они выдержали их и я надеюсь что и в дальнейшем будут выдерживать защиту,

– сказал министр инфраструктуры.

Полная защита возможна

В то же время для полной защиты энергообъектов необходим третий уровень защиты. Речь идет о строительстве новых подстанций погруженных под землю.

"Это гораздо более сложнее. Мы это разработали совместно с Генштабом. Их военные инженеры разработали эти конструкции, четыре страны-партнеры прислали своих инженеров и те с самого начала принимали участие в разработке. Это Великобритания, США, Германия и Япония", – рассказал Кубраков.

Сейчас испытания такой защиты было завершено и оно полностью подтверждает, что такие конструкции могу защитить от ракет любого типа.

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