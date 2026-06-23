"Свести к нулю последствия": Путин обеспокоен атаками по Крыму и дал поручение правительству

Владимир Путин заявил, что Украина наносит удары по инфраструктуре России и временно оккупированного Крыма. По его словам, такие атаки якобы направлены на то, чтобы помешать двум важным вещам.

Об этом лидер Кремля сообщил на оперативном совещании с членами правительства, передают российские СМИ.

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Как отреагировал на атаки Путин?

Путин заявил, что ситуация с ударами по российской инфраструктуре требует дополнительного внимания со стороны государственных органов. По его словам, основная ответственность за противодействие таким атакам возлагается на Министерство обороны России и другие силовые структуры.

В то же время российский лидер подчеркнул, что к этому процессу должно присоединиться и правительство страны.

Прежде всего задача устранения этих угроз лежит на плечах Министерства обороны и других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий,

– заявил он.

Кроме того, он утверждает, что целью ударов является создание проблем с обеспечением отдельных территорий энергоресурсами. При этом российские власти традиционно умалчивают о том, что именно Россия уже более десяти лет удерживает Крым под оккупацией, а с 2022 года продолжает полномасштабную войну против Украины.

Что известно о последствиях недавних атак по Крыму?

Во временно оккупированном Крыму зафиксировали серию ударов по военным и инфраструктурным объектам российских оккупантов. По данным Сил беспилотных систем ВСУ, под удар попали:

нефтебазы,

радиолокационные станции,

газовые компрессорные станции

объекты военной логистики.

Среди целей были нефтеналивной терминал в районе Керчи, радиолокационные станции "Каста-2Е2" и "Небо-У", которые используются для контроля воздушного пространства. Также ударам подверглись несколько газовых компрессорных станций, обеспечивающих функционирование инфраструктуры на оккупированном полуострове.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" заявил, что операция стала частью кампании по поражению военной инфраструктуры противника в глубоком тылу. По его словам, следствием атак стали перебои в работе отдельных объектов, обеспечивающих военную логистику и функционирование российских сил в Крыму.

Зеленский сообщил, что удары были нанесены по логистическим маршрутам, нефтяной инфраструктуре и элементам противовоздушной обороны оккупантов. По предварительной информации, повреждения получили также отдельные радары систем С-400 и комплексы "Панцирь".

В украинском командовании подчеркивают, что такие операции направлены на ослабление военного потенциала России на оккупированном полуострове и затруднение обеспечения группировки оккупационных войск.