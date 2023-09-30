Боятся морских дронов: россияне перебрасывают боевые лодки сухопутными путями
Источник:"Атеш"
Россияне боятся украинских морских дронов. Поэтому они перебрасывают свои боевые катера сухопутными путями.
Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш". Захватчики уже потеряли господство в Черном море.
Заметьте Россия давно потеряла свои возможности на море, – эксперт
Россияне перебрасывают боевые лодки сухопутными путями
В ходе разведывательной задачи агент "Атеш" зафиксировал перебрасывание российских боевых катеров типа "Раптор" по трассе Н06 в сторону Севастополя. Эти катера используются врагом для патрулирования береговой линии Крыма.
Захватчики боятся украинских морских дронов: видео
Очевидно, что р*шисты очень испуганы атаками украинских дронов, и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности,
– говорится в сообщении.
Катера перебрасывают сухопутными путями: видео
Также агент "Атеш" обнаружил ремонтную базу оккупантов на въезде в Бахчисарай, которая имеет координаты 44.74399, 33.82226.
"Россияне имели неосторожность не замаскировать свои КамАЗы. Ждите привет", – подытожили партизаны.
Оккупанты перебрасывают лодки по трассам / Фото "Атеш"
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Черноморский флот России: последние новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Черноморский флот России уничтожат в любом случае. Однако существует два варианта развития событий – добровольная или принудительная ликвидация. Наилучшим путём он считает добровольную самоликвидацию.
- В свою очередь руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что после больших потерь в кораблях и руководящем составе Черноморского флота Кремль пытается изменить тактику для того, чтобы не потерять все свои корабли от атак украинских ракет. Однако даже используя ограниченное количество ракетоносителей, страна-террорист пытается угрожать Украине "Калибрами".
- Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук объяснил, что даже на фоне успешных ударов по Черноморскому флоту России во временно оккупированном Крыму захватчики вряд ли передислоцируют свои корабли.