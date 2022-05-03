Атаки на Изюмском направлении и обстрелы на юге: как прошли сутки на фронте

На 69 день войны против Украины российская армия пытается установить полный контроль над населенными пунктами на Донецком направлении, а также продолжает атаковать Харьковскую область.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 3 мая по состоянию на 6 утра.

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Ситуация на фронте по всем направлениям:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал. Защитники не видели признаков формирования наступательных группировок.

На Слобожанском направлении россияне продолжают обстреливать город Харьков и близлежащие населенные пункты.

Изюмское и южное направления – самая сложная ситуация

На Изюмском направлении враг оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск. На Донецком направлении основные усилия враг продолжает сосредоточивать на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная,

– говорится в сообщении.

По данным Генштаба, российские военные таким образом пытаются продвигаться в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. В то же время продолжал обстрел подразделений наших войск вдоль линии столкновения.

Успехи ВСУ за день

За предварительное время подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было сбито 7 беспилотников "Орлан-10" и один "Форпост".

На территории Донецкой и Луганской областей военные отбили 12 атак врага, уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем, 22 единицы боевой бронированной техники и 8 единиц автомобильной техники противника.

Дела в России плохи

К слову, американские СМИ сообщают, что Россия хочет объявить о так называемом "присоединении Донбасса" в мае. Оккупанты якобы готовят очередной псевдореферендум.

Однако получится ли это у врага – огромный вопрос. Ведь российская армия понесла и продолжает нести колоссальные потери.

Несмотря на жалкие попытки Кремля скрыть реальную ситуацию, предполагают, что Путин во время парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

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