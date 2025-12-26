Россия готовит новый массированный удар по энергетике: в Укрэнерго рассказали, откуда такие выводы

Россия готовится к новой массированной атаке на энергетику Украины. Подобные обстрелы происходят с периодичностью примерно в 10 дней.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Какая ситуация в энергетике?

Зайченко отметил, что сейчас очень трудно спрогнозировать ситуацию с отключениями света.

Сейчас прогнозировать что-то очень трудно, потому что мы понимаем, что враг готовится к очередной атаке. Это всегда бывает, мы уже это видим с начала осени, что каждые 10 дней плюс-минус происходит атака на энергосистему, массово при том,

– рассказал он.

Глава Укрэнерго отметил, что после каждого обстрела довольно трудно сбалансировать энергосистему. Поэтому и вводятся графики аварийных отключений.

Сейчас таких графиков нет. Действуют только графики ограниченной мощности для промышленности и графики почасовых отключений.

"К сожалению, достаточно разные (почасовые отключения – 24 Канал) по всей территории Украины, от одной до трех с половиной очередей", – добавил Зайченко.

