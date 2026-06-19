Лавров демонстрирует нервозность, – отметил аналитик, что в Кремле произошли кардинальные изменения

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что вскоре Крым ждут "интересные" времена. На это заявление отреагировали в Кремле – Сергей Лавров сказал, что "не понимает, как он собирается это делать". Интересно, что ранее российские чиновники всегда игнорировали подобные сообщения.

Об этом "24 Каналу" рассказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что в начале активных ударов по Крыму Кремль избрал тактику отрицания: Песков и другие чиновники в один голос заявляли, что "паники нет, всё хорошо, топливо есть". Такая риторика не понравилась даже россиянам. Однако теперь, когда топливный кризис наблюдается не только на полуострове, но и в более чем 50 российских регионах, российские власти вынуждены это комментировать.

Смотрите также: Логистическое обеспечение Крыма сократилось на 75%: как это повлияет на планы россиян по наступлению

О кардинальных изменениях в Москве

Публицист отметил, что теперь риторика Украины стала радикальной. На фоне внутренних проблем, с которыми сталкивается российский режим, наша страна успешно оказывает информационное давление.

Поэтому, если Украине действительно удастся полностью изолировать юг и Крым, это поставит под сомнение способность России вести любую войну. Много ресурсов будет направлено на обеспечение Крыма топливом и продовольствием, а также на поддержание российских войск там.

Сейчас главной задачей украинского руководства и министра обороны, прежде всего, является усиление тех преимуществ, которые есть сейчас. Лавров ярко демонстрирует свою нервозность по этому поводу. Очень хорошо, пусть нервничает,

– подытожил он.

Богданов об изменениях в Кремле: смотрите видео

Добавим, что в Кремле не только нервничают, но и разбрасываются угрозами — так, недавно Лавров заявил, что после дроновой атаки на Москву "Россия будет массированно атаковать Украину на постоянной основе".