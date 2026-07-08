Тотального блекаута не миновать: ССС ночью поразили ключевой объект энергетики Крыма

Атаки на оккупированный Крым не прекращаются. 8 июля был поражен ключевой пункт подачи электроэнергии в Крым из России и не только.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ "Мадяр". Он подчеркнул, что оккупантам не избежать глубокого и тотального блэкаута.

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СБС наносит атаки по энергетике Крыма

В течение ночи в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ТОТ "Птицы" СБС поразили 53 военные цели.

Под прицелом оказался ключевой объект приема электроэнергии – энергомост "Кубань – Крым", являющийся точкой входа с материковой России на оккупированный полуостров.

Длина этого энергомоста – 14,5 километров. Он проложен в виде четырех подводных кабельных линий. Пораженный переходный пункт ПП-2 "Крым" принимает эти подводные кабели и переводит их в воздушные ЛЭП.

Также среди целей, подвергшихся атаке – 5 электроподстанций, полигон и 3 РЛС.

Всего в период с 1 по 8 июля "Птицы СБС" посетили и "прикурили" уже 50 энергоузлов в Крыму и южной части ВОТ.

Среди них:

пункт перетока электроэнергии "Кубань – Крым", Глазовка,

электроподстанция ПС "Нижнегорск",

электроподстанция ПС "Насосная 3", Зеленый Яр,

электроподстанция "Новотроицкое",

электроподстанция "Калиново", Луганская область,

электроподстанция "Троицкое", Луганская область.

Элементы ПВО:

РЛС 1РЛ131 П-18, Зеленый Яр, Донецкая область,

РЛС 1РЛ131 П-18, Стародубовка, Донецкая область,

РЛС 1Л22 "Пароль-4", Стародубовка.

Среди прочего были:

ремонтная база 27 ОМСБр, Писаревка, Луганская область,

полигон "Гвардейский", Александровка, Херсонская область.

Напомним, что 8 июля морской дрон СБУ Sea Baby поразил российский танкер теневого флота Blue. Также СБУ нанесла удар по авиабазе "Джанкой".