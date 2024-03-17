Обычно на вражескую территорию летят группы дронов, несколько из которых непосредственно попадают в цель. Подробнее о результатах дроновых атак 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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Почему россияне не сбивают дроны

Едва ли не каждую ночь украинские беспилотники атакуют российские военные объекты. В последнее время под прицелом дронов – нефтеперерабатывающие заводы россиян. Не исключением стала и ночь 17 марта. Российские власти сообщали о запуске более 30 беспилотников. Одной из "жертв" БпЛА стало НПЗ в Славянске-на-Кубани, Краснодарский край.

Беспилотники иногда преодолевают огромные расстояния, однако знаменитая российская "пе-ве-о" все равно не способна перехватывать их.

Есть технология роя: когда летят беспилотники, которые между собой общаются и предоставляют друг другу координаты. К тому же России очень большая территория, ее всю нельзя прикрыть системами, которые способны обнаруживать дроны, и которые способны их сбивать. Для этого у них подходит только "Панцирь", а все остальное не очень работает,

– отметил Константин Криволап.

В общем поражения по нефтеперерабатывающей отрасли в России является уже чрезвычайно мощным. 40% мощностей российских НПЗ, которые перерабатывают бензин и дизель, являются разрушенными или выведенными из строя на различные промежутки времени.

"Это все сбивает рейтинг логистических поставок. Экспорт нефтепродуктов и вообще там запрещен. Для внутреннего рынка цены растут. Это работает очень эффективно. "Санкции" от Малюка и Буданова – эффективнее, чем европейские", – подчеркнул авиаэксперт.

Обратите внимание! С 1 марта правительство России ввело полугодовой запрет на экспорт бензина в другие страны. Ограничения ввели после серии атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России.

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