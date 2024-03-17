Зазвичай на ворожу територію летять групи дронів, кілька з яких безпосередньо влучають у ціль. Детальніше про результати дронових атак 24 Каналу розповів авіаційний експерт Констянтин Криволап.

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Чому росіяни не збивають дрони

Чи не щоночі українські безпілотники атакують російські військові об'єкти. Останнім часом під прицілом дронів – нафтопереробні заводи росіян. Не винятком стала й ніч 17 березня. Російська влада повідомляла про запуск більш як 30 безпілотників. Однією з "жертв" БпЛА стало НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, Краснодарський край.

Безпілотники подекуди долають величезні відстані, проте славетна російська "пе-ве-о" все одно не здатна перехоплювати їх.

Є технологія рою: коли летять безпілотники, які між собою спілкуються та надають одне одному координати. До того ж Росії дуже велика територія, її всю не можна прикрити системами, які здатні виявляти дрони, та які здатні їх збивати. Для цього у них підходить лише "Панцир", а все інше не дуже працює,

– наголосив Констянтин Криволап.

Загалом ураження по нафтопереробній галузі у Росії є вже надзвичайно потужним. 40% потужностей російських НПЗ, які переробляють бензин та дизель, є зруйнованими або виведеними з ладу на різні проміжки часу.

"Це все збиває рейтинг логістичних поставок. Експорт нафтопродуктів й узагалі там заборонений. Для внутрішнього ринку ціни ростуть. Це працює дуже ефективно. "Санкції" від Малюка та Буданова – ефективніші, ніж європейські", – підкреслив авіаексперт.

Зверніть увагу! З 1 березня уряд Росії запровадив піврічну заборону на експорт бензину до інших країн. Обмеження ввели після серії атак дронів на нафтопереробні заводи у Росії.

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