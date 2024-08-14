Российский пропагандист жалуется из-за результативных ударов по своим аэродромам

Украина атакует российские аэродромы, где агрессорка базирует свою авиацию и не только. Пропагандисты жалуются на это.

Россияне жалуются из-за украинских атак по их аэродромам. Пропагандисты говорят, что это происходит "к сожалению, но закономерно", передает 24 Канал.

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Заявляют об атаке на 3 аэродрома

Российский пропагандист написал, что в ночь на 14 августа атаковали 3 российских аэродрома. На некоторых якобы есть результаты.

Кроме этого, пропагандист также отмечает, что "проблема все та же", ведь чем дальше аэродром от линии боевого соприкосновения, тем более мирная там жизнь.

Он также подчеркнул, что 1 – 2 "Панцирей" недостаточно для успешной защиты российских аэродромов.

Российские телеграмм-каналы писали, что в ночь на 14 августа взрывы слышали в районе рядом с аэродромом Саваслейка. Оттуда взлетает носитель аэробаллистической ракеты типа "Кинжал".