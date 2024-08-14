Росіяни бідкаються через українські атаки по їхніх аеродромах. Пропагандисти кажуть, що це відбувається "на жаль, але закономірно", передає 24 Канал.

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Заявляють про атаку на 3 аеродроми

Російський пропагандист написав, що вночі проти 14 серпня атакували 3 російських аеродроми. На деяких нібито є результати.

Крім цього, пропагандист також наголошує, що "проблема все та ж сама", адже чим далі аеродром від лінії бойового зіткнення, тим більш мирне там життя.

Він також підкреслив, що 1 – 2 "Панцирів" недостатньо для успішного захисту російських аеродромів.

Російські телеграм-канали писали, що вночі проти 14 серпня вибухи чули у районі поряд із аеродромом Саваслейка. Звідти злітає носій аеробалістичної ракети типу "Кинджал".