Крупнейший НПЗ на юге России остановился: виноваты украинские дроны

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, который является крупнейшим на юге России, прекратил работу обеих установок первичной переработки нефти. Всё из-за удара украинских беспилотников.

В ночь на 19 декабря завод, рассчитанный на переработку 5,6 млн тонн нефти в год, подвергся атаке дронов, что повлекло масштабный пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

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Какие последствия украинской атаки по Новошахтинскому НПЗ

В результате атаки повреждена установка АВТ-2,5-2 мощностью 7,14 тысяч тонн в сутки, которая обеспечивает половину общей производительности предприятия. Из-за этого производство пришлось экстренно остановить. Также был поражен нефтепродуктовый резервуар и вторая аналогичная установка.

Новошахтинский НПЗ, открытый в 2009 году как первый крупный НПЗ, построенный в России за последние три десятилетия, останавливает работу уже третий раз в этом году. Предыдущие атаки дронов произошли в марте и июне, что привело к резкому падению объемов переработки – с 4,8 миллиона тонн до 2,7 миллиона тонн.

В общем российские НПЗ потеряли 13% мощностей из-за атак беспилотников и проблем с ремонтом из-за западных санкций. За год потеряно 41,1 миллиона тонн мощности российских НПЗ.

Ранее Генштаб подтвердил удар по Новошахтинскому НПЗ, который используется для обеспечения российских вооруженных сил. Новошахтинский НПЗ специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина.