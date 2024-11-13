Расчистили путь дронам на Москву: "Атеш" разведал стратегические объекты в России

Партизаны побывали на важных объектах оккупантов в Московской области. Полученные разведданные пригодятся Силам обороны.

10 ноября Украина осуществила крупнейшую атаку беспилотниками по Москве с начала войны. "Атеш" приложил усилия, чтобы "хлопок" наведывался в российскую столицу и область как можно чаще, передает 24 Канал.

Смотрите также Поражают точно в цель: как россияне пытаются уберечь технику от украинских FPV-дронов

Партизаны "погостили" в Московской области

Как сообщили участники движения сопротивления, их агенты провели осмотр нескольких воинских частей в Краснознаменске, участвующих в защите воздушного пространства Московской области.

В ходе разведки были обнаружены места размещения штаба, складских помещений и подразделений РЭБ, которые занимаются перехватом и подавлением радиосигналов в рамках противодроновой работы.

Учитывая масштабные налеты беспилотников наша работа принесет плоды, поскольку вывод из строя таких объектов упростит выполнение задач Сил обороны Украины,

– отметили в "Атеш".

Партизаны снова побывали в логове врага / Фото "Атеш"

К слову, партизанское движение "Атеш" ранее раскрыло позиции российских оккупантов на Запорожском направлении, в частности тыловую позицию подразделения "БАРС".