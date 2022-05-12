Атаки нанесли Львовщине ущерб на 1,5 миллиарда гривен: в ОВА рассказали, что труднее всего восстановить

С начала полномасштабного вторжения России Львовская область находится в тылу, однако вражеские ракеты все равно наносят разрушения региону. Общий ущерб от обстрелов уже составляет 1,5 миллиарда гривен.

Козицкий назвал самым тяжелым удар по электрическим подстанциям

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает 24 канал. Оценивая последствия ударов по Львовщине, Козицкий заявил, что самые болезненные потери – это человеческая жизнь.

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"Больнее всего это человеческие жертвы и горе. Все остальное мы отстроим и поправим", – сказал он.

Глава Львовской ОВА заявил, что идет процесс сбора информации о поврежденных объектах, который направляют в Кабинет министров Украины.

Козицкий сообщил, что ракетные удары России по Львовщине уже нанесли ущерб примерно на 1,5 миллиарда гривен.

По предварительным данным, объектам нанесен ущерб примерно на 1,5 миллиарда гривен. Информация постоянно уточняется. Но основное это человеческая жизнь, которую никто не вернет,

– сказал он.

Глава Львовской ОВА рассказал, что самой тяжелой для восстановления была предыдущая ракетная атака россиян по Львову, состоявшаяся 3 мая.

Тогда войска агрессора разрушили электрические подстанции. Козицкий рассказал, что их восстановление тяжелое, поскольку поставка компонентов займет продолжительное время. Он предположил, что для полного восстановления подстанций нужно полгода.

Ракетные удары по Львову: что известно

С начала полномасштабной войны Россия нанесла несколько ракетных ударов по Львову. В первый день войны войска агрессора атаковали воинские части во Львовской области.

13 марта вооруженные силы России нанесли удар по Яворовскому полигону, в результате чего погибли 35 человек.

26 марта вражеские ракеты попали в нефтебазу и еще по одному объекту инфраструктуры.

18 апреля российские военные попали по шиномонтажу, в результате чего погибли 7 человек.

25 апреля оккупанты нанесли удар по объекту железнодорожной инфраструктуры.

3 мая во Львове было слышно серию взрывов, в результате чего в некоторых районах даже исчез свет. Оккупанты попали в электрическую подстанцию.

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