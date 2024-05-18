Украина попросила у США разрешения бить американским оружием по России: мнения в Сенате расходятся

Наше государство обратилось к администрации президента США Джо Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удар собственным оружием. В то же время Украина попросила снять ограничения на использование предоставленного американского оружия по военным объектам на территории страны-агрессора.

Подобная просьба появилась во время, когда Россия получила крупнейшие территориальные достижения в Украине за почти 18 месяцев в северо-восточной части Харьковской области. Заметим, что на сегодня Украина не может бить по территории России американским оружием.

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Обеспокоены возможной эскалацией

The Wall Street Journal пишет, что по данным некоторых американских чиновников, запрос Украины, который был сделан на прошлой неделе и касается ударов американским оружием по целям в России, по состоянию на сегодня рассматривается.

Если США согласятся на такие изменения, это может означать серьезное изменение политики администрации, которая уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, поддерживая при этом Украину.

Они действительно просили (США – ред.) о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам,

– генерал ВВС США Си Кей Браун.

Чрезмерная перегрузка для ВСУ

Издание утверждает, что нападение России на Харьковщину в начале этого месяца заставило Украину отвлечь войска и ресурсы из других частей страны, что привело к увеличению нагрузки на и без того перегруженные силы, которые с нетерпением ожидают дополнительное оружие от США.

Представитель Белого дома заявил, что нынешняя политика США не поддерживает оказание такой помощи в выборе целей или использование американского оружия на территории России: "Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки на территории России, что является нашей давней политикой".

Как отмечает WSJ, Соединенные Штаты предоставили ракетные комплексы класса "земля-земля" и другие системы вооружений ATACMS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России.

Это предостережение, на которое Украина согласилась как на условие получения оружия, имело целью уменьшить риск перерастания конфликта в прямое столкновение между США и Россией.

Россия уже "предостерегала" США

Еще в сентябре 2022 года МИД России предупредил, что США "пересекут красную линию" и будут считаться "прямой стороной конфликта" в глазах Кремля, если поставят Киеву ракеты большей дальности.

Впрочем, после этого страна-агрессор уже обратилась к Северной Корее за баллистическими ракетами, а к Ирану – за беспилотниками, и использовала это оружие для усиления атак на украинскую инфраструктуру.

На сегодня Россия перебрасывает силы и средства на северо-восток Украины с безопасной территории вблизи, усиливая атаки в Харьковской области.

Сенаторы США разошлись во мнениях

Во время пресс-конференции в Киеве государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют удары американским оружием за пределами Украины, но Украина должна сама принять решение о том, как она собирается вести эту войну.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы. В частности, сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России является ошибочным.

На мой взгляд, администрация Байдена, к сожалению, пытается управлять на микроуровне, тем, как Украина защищается. Так же сейчас они пытаются микроуправлять тем, как Израиль защищается от ХАМАСа,

– сказал он.

Зато сенатор-демократ Тэмми Дакворт считает, что снятие запрета на использование американского оружия за пределами Украины не время, вместо этого надо посылать Украине больше поддержки и как можно скорее.

Что говорят в ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что запрет США и других стран Запада бить по территории России их оружием помог создать в приграничных областях агрессора определенные укрытия.

Оттуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Кроме этого, Россия имеет возможность накапливать войска и технику перед тем, как вступить в бой.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх 16 мая заявила, что администрация Байдена не изменила своей позиции относительно запрета, поскольку оружие "должно быть использовано для освобождения временно оккупированных территорий".