В эфире 24 Канала спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, какая ситуация сейчас в Одесском регионе и Черном море.

Важно Через несколько секунд после тревоги: в Одессе раздался взрыв

ВСУ сбили редкий дрон

Оккупанты 21 ноября дважды атаковали Одесщину, в частности Белгород-Днестровский район, противорадиолокационными ракетами Х-31П. К сожалению, есть попадание в припортовую инфраструктуру. Обошлось без жертв, пострадало только админздание.

У нас вчера (21 ноября – 24 Канал) был действительно активный день и вечер. Очередные атаки противника. Те взрывы, которые раздались в Одесской области, это попадание в нашу припортовую инфраструктуру. Россияне использовали проложенные ранее маршруты. В частности, через север Одесского региона и дальше на Запад Украины,

– отметил Братчук.

Однако в ВСУ также есть достижения. Воздушное командование "Юг" уничтожило над Черным морем разведывательный беспилотник иранского производства "Mohajer", который является редким для российских оккупантов.

Настолько мне известно, БПЛА такого типа россияне не смогли многое закупить. Дроны Mohajer многофункциональны и эффективны для проведения разведки. Враг применяет дроны в Черном море, чтобы разведать ситуацию в Одесском, Причерноморском регионах и Придунавье,

– сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Оккупанты ищут энергетические объекты, а также объекты, которые могут повлиять на состояние критической инфраструктуры для нанесения ракетных или дроновых ударов

Что известно о сбитии возле Одессы дрона Mohajer: смотрите видео

Россия сбрасывает мины в Черное море

Утром 22 ноября шторм в Черном море немного поутих. Враг вывел на боевое дежурство 5 кораблей. В Азовском море все спокойно, без вражеских кораблей.

В настоящее время ракетоносители находятся в пунктах базирования. Подавляющая часть в портах в Новороссийске и Туапсе. Несколько из них еще находятся в Севастополе,

– добавил Братчук.

Тактическая авиация 21 ноября тоже была очень активна. Враг сбрасывает морские мины, чтобы повредить нашему морскому маршруту.

Атаки на Одесщину 18 ноября: коротко