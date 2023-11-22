В ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, яка нині ситуація в Одеському регіоні та Чорному морі.

Важливо Через декілька секунд після тривоги: в Одесі пролунав вибух

ЗСУ збили рідкісний дрон

Окупанти 21 листопада двічі атакували Одещину, зокрема Білгород-Дністровський район, протирадіолокаційними ракетами Х-31П. На жаль, є влучання у припортову інфраструктуру. Обійшлося без жертв, постраждала лише адмінбудівля.

У нас вчора (21 листопада – 24 Канал) був дійсно активний день та вечір. Чергові атаки ворога. Ті вибухи, що пролунали на Одещині, це влучання в нашу припортову інфраструктуру. Росіяни використовували прокладені раніше маршрути. Зокрема, через північ Одеського регіону й далі на Захід України,

– зазначив Братчук.

Проте в ЗСУ також є здобутки. Повітряне командування "Південь" знищило над Чорним морем розвідувальний безпілотник іранського виробництва "Mohajer", який є рідкісним для російських окупантів.

Настільки мені відомо, БпЛА такого типу росіяни не змогли багато закупити. Дрони "Mohajer" багатофункціональні та ефективні для проведення розвідки. Ворог застосовує дрони в Чорному морі, щоб розвідати ситуацію в Одеському, Причорноморському регіонах та Придунав'ї,

– мовив речник Української добровольчої армії "Південь".

Окупанти шукають енергетичні об'єкти, а також об'єкти, які можуть вплинути на стан критичної інфраструктури для завдання ракетних або дронових ударів.

Що відомо про збиття біля Одеси дрона Mohajer: дивіться відео

Росія скидає міни в Чорне море

Зранку 22 листопада шторм у Чорному морі трохи стих. Ворог вивів на бойове чергування 5 кораблів. В Азовському морі все спокійно, без ворожих кораблів.

Нині ракетоносії перебувають у пунктах базування. Переважна частина в портах в Новоросійську та Туапсе. Декілька з них ще перебувають у Севастополі,

– додав Братчук.

Тактична авіація 21 листопада також була дуже активна. Ворог скидає морські міни, щоб зашкодити нашому морському маршруту.

Атаки на Одещину 18 листопада: коротко