По элитному "Рубикону", производству FPV-дронов и не только: ВСУ снова вгатили по оккупантам
- Украинские силы нанесли удары по центру подготовки пилотов БПЛА и производству FPV-дронов на оккупированной части Запорожской области.
- Кроме атак на оккупированных территориях, успехи были достигнуты и на территории России, в частности у Теткино Курской области.
Под прицелом украинской армии снова оказался ряд важных объектов врага. В частности, был атакован центр подготовки пилотов БпЛА, производства FPV-дронов и не только.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Куда попали ВСУ?
️️Атаки были осуществлены по объектам как на оккупированных территориях Украины, так и в России в ночь на 10 февраля
Так, в районе населенного пункта Ялта, что на ВОТ Донецкой области, было поражено ремонтное подразделение оккупантов. ️
Попадание было и на оккупированной части Запорожской области. В частности, вблизи населенного пункта Камыш-Заря удар пришелся по учебному центру подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов.
В районе Хлеборобного украинские военные ударили по сосредоточению живой силы российской армии. ️
А вблизи Высокого был поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон". ️
Справочно. "Рубикон" – это элитное российское подразделение дронаров. Он считается одним из самых подготовленных, а еще получает значительную финансовую поддержку для оснащения. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии 24 Каналу отмечал, что там, где появляется "Рубикон" – сразу возникают проблемы для ВСУ, в частности в вопросах логистики.
Кроме того, 9 февраля успехи Украина имела и на территории России. В частности, у Теткино Курской области несладко было пункта управления БпЛА. ️
В тот же день в районе Федоровки в Донецкой области был поражен полевой склад горюче-смазочных материалов.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Дальше будет,
– анонсируют в Генштабе.
Другие атаки на оккупантов
9 февраля Генштаб уже отчитывался о ударах по военным объектам в Ростове, Суджи и на временно оккупированных территориях. В частности, в районе Ростова-на-Дону было уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов и повреждены другие контейнеры с БпЛА.
В тот день стало известно, что ВСУ взорвали опорный пункт россиян в поселке Каменка в Харьковской области. Была применена комплексная тактика с серией атак FPV-дронами, благодаря которой было полное разрушение конструкций.
Между тем в ГУР отчитались, что за январь поразили 6 объектов ПВО оккупантов. В частности, речь шла о ЗРГК "Панцирь-С1", ЗРК "Тор-М1" и другие элементы противовоздушной обороны по всей линии боевого соприкосновения.