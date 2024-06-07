Это главный логистический элемент: как россияне пытаются защитить Крымский мост

Силы обороны осуществляют системные атаки по временно оккупированному Крыму. Россияне опасаются, что Украина в ближайшее время попытается разрушить Керченский мост. Они готовятся к вероятным ударам, поэтому наращивают авиацию и системы ПВО, чтобы оборонять незаконно построенный объект.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что несмотря на объездную дорогу в Крым, россияне волнуются, чтобы Украине не удалось разрушить Керченский мост. Он отметил, что для врага это главное сообщение с Россией.

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"Крымский мост это главный логистический элемент обеспечения российских войск", – сказал он.

Россияне пытаются защитить Крымский мост

Действия россиян указывают на то, что они боятся вероятных атак Вооруженных Сил Украины.

Элементы защиты, которые расположены вокруг моста, а именно системы ПВО и зенитно-ракетные комплексы, свидетельствуют о том, что Крымский мост имеет весомую ценность для врага,

– отметил Мусиенко.

Крымский мост это военный объект, который помогает оккупантам переправлять свои войска и оружие в оккупированный Крым. Несмотря на это, Силам обороны необходимо его уничтожить или надолго вывести из строя.

Украинские войска понемногу подбираются к мосту, чтобы атаковать его в определенный момент. Когда будет возможность, я думаю, они это сделают. Предыдущие обстрелы других объектах в Крыму довольно весомые, однако пока полностью изолировать Россию сложно. Но определенные основы на пути к этому заложены,

– отметил военный эксперт.

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