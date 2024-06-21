Пентагон отрицает: CNN говорит, что США расширили соглашение с Украиной относительно атак по России

СМИ предположили, что Вашингтон расширил соглашение с Киевом по ударам по России. Пентагон поспешил это отрицать.

Договоренность между США и Украиной об атаках по России касалась исключительно регионов, откуда враги атакуют наше государство. Американцы отмечают, что ничего не изменилось.

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Украинские атаки по России: какая риторика США

По словам советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, соглашение украинско-американское распространяется "везде, где российские войска пытаются атаковать".

Речь идет не о географии. Дело в здравом смысле,

– констатировал чиновник.

Представитель Пентагона майор Чарли Дитц заявил, что США согласились позволить Киеву стрелять из предоставленного оружия по территории России через границу, где российские войска будут пытаться захватить территорию Украины.

В то же время представитель минобороны США Патрик Райдер констатировал, что никаких изменений в политике США относительно ударов Украины по территории России не произошло.

Райдер также утвердительно ответил на вопрос представительницы медиа, идет ли речь только об украинских атаках по России вдоль границы с Харьковщиной.

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Ранее США разрешили Украине использовать американскую ПВО для сбивания российских самолетов в небе России. Салливан констатировал, что Украина сможет использовать американскую противовоздушную оборону для ответных атак.