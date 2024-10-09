До конца года Россию ожидает пик нехватки боеприпасов, – авиаэксперт

В последнее время Силам обороны удавалось успешно атаковать российские склады с боеприпасами. Преимущественно, это резервы оккупантов, которые те планировали использовать в будущем.

Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что боеприпасы, которые обезвреживают Вооруженные Силы Украины являются стратегическим запасом врага. Его Россия может использовать для ведения войны в 2025 году.

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Атаки Сил обороны

Анатолий Храпчинский объяснил, что те боеприпасы, которые противник хранит на складах вблизи границы с Украиной, имеют влияние на линию фронта. Их используют сейчас для непосредственных атак по позициям наших защитников.

Удар, который ВСУ осуществили в сентябре 2024 года по российским складам с боеприпасами в Торопце, по мнению авиаэксперта, будет иметь эффективные последствия в декабре этого года.

Обратите внимание! На складе в Торопце Украина уничтожила более 700 тысяч единиц российских боеприпасов. Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь считает, что такая масштабная потеря может не повлиять на фронт, если военное командование России решит рискнуть и использовать остатки своих резервов для прорыва линии обороны ВСУ.

Российские пропагандисты часто упоминают в своих сообщениях об определенных трудностях после поражения этого склада с боеприпасами.

У оккупантов начинается нехватка, однако это связано с тем, что они перестраивают свою логистику. Пик сложностей с нехваткой боеприпасов, если Силы обороны и в дальнейшем продолжат уничтожать российские склады, можно ожидать в конце 2024 года,

– сказал Анатолий Храпчинский.