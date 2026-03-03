Россия изменила тактику атак "Шахедами": Сырский рассказал о новой угрозе
- Россия изменила тактику использования беспилотников "Шахед", комбинируя различные параметры, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО.
- Украина адаптируется к новым вызовам, развивая "малую ПВО" и внедряя дроны-перехватчики для уничтожения вражеских беспилотников.
Россия изменила подход к применению ударных беспилотников типа "Шахед". Новая тактика затрудняет их перехват украинскими силами противовоздушной обороны.
В то же время Украина адаптируется к новым вызовам, сочетая классические средства ПВО с инновационными решениями. Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский.
Смотрите также Планов у них было немало: Сырский рассказал, как ВСУ смогли сорвать наступление россиян
Как Россия изменила свою тактику?
Враг постоянно экспериментирует с маршрутами, высотой полета и массированностью запусков. Если раньше дроны преимущественно двигались на определенных высотах и по типичным траекториям, то теперь оккупанты комбинируют различные параметры, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО.
Как объяснил Сырский, противник:
- изменяет высоту полета беспилотников, в том числе применяет сверхнизкие траектории;
- использует сложные маршруты с обходом зон активной ПВО;
- наращивает количество дронов в пределах одной атаки;
- комбинирует удары "Шахедами" с ракетными обстрелами.
Такой подход имеет целью не только поражение объектов, но и истощение украинской противовоздушной обороны. Россия также делает ставку на беспилотники как на инструмент системного давления: удары по энергетике, логистических узлах, промышленных объектах и жилой застройке имеют целью создать постоянное напряжение в тылу.
Как отвечает Украина?
В ответ ВСУ перестраивает систему противодействия беспилотникам. Речь идет прежде всего о развитии так называемой "малой ПВО" – мобильных огневых групп, которые работают непосредственно по дронам на малых высотах.
Также активно внедряются дроны-перехватчики. Это относительно новый элемент обороны, который позволяет уничтожать вражеские беспилотники в воздухе без использования дорогих ракет.
По словам главнокомандующего, эффективность перехвата остается высокой, однако система постоянно совершенствуется с учетом новой тактики противника
Что еще изменилось в тактике российских обстрелов?
Россия изменила подход к воздушным атакам на Украину, значительно нарастив использование ударных БПЛА и баллистических ракет. По словам Юрия Игната, нынешние атаки отличаются от ударов 2022–2023 годов, когда основным оружием были крылатые ракеты.
Россия систематически атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, используя ракеты и дроны для уничтожения электростанций и линий электропередач. Недавно российские силы сместили фокус атак на логистические объекты, такие как железнодорожные узлы, после короткого перемирия с участием США и Украины.
С каждым новым годом ведения боевых действий российско-украинская война меняется. Враг постоянно прибегает к новым тактикам. Сейчас россияне привлекают для штурмов меньшее количество военной техники.