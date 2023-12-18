Обстрелы баллистикой и "Шахедами": в ВСУ прокомментировали планы России к массированным атакам

Россияне ежедневно атакуют Украину как не дронами-камикадзе, так и ракетами. В Воздушных силах прокомментировали планы врага по поводу атак.

В эфире телемарафона спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната спросили об обстрелах врага и его планах, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что российские захватчики продолжают накапливать некоторые средства.

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Россияне продолжают атаки

Ну, выяснить, какие у них там замыслы, не так-то просто. Мы понимаем, что враг накапливает некоторые средства. Речь идет о крылатых ракетах, в частности, баллистических ракетах. Имею в виду "Искандер-М". В конце концов такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем,

– отреагировал он, намекнув на предыдущие атаки.

Юрий Игнат отметил, что для сравнения летом "было жарче" в плане российских атак. Летом враг бил как "Кинжалами", и крылатыми ракетами, и баллистикой, и дронами-камикадзе.

И уже ближе к холодам враг использовал ракеты воздушного базирования – Х-101 и Х-555. Также оккупанты били "Искандерами" и ракетами С-400 по Киеву.

Но все же: дроны и еще раз дроны. У них достаточно сейчас дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно, с разных направлений. И видим рекордное применение буквально недавно по столице нашего государства,

– отметил он.

Что касается ракет, то ими оккупанты продолжат атаковать Украину, считает Юрий Игнат. В то же время он подчеркнул, что нам необходимо наращивать способности, чтобы сбивать ударные БПЛА "Шахед", которые ежедневно запускает враг.

Россияне атаковали "Кинжалами"