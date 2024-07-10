Стармер сказал, могут ли ВСУ бить Storm Shadows по территории России

Кир Стармер заявил, что Украина сама решает, как использует ракеты Storm Shadow, которые предоставила Великобритания. То есть новый британский премьер подтвердил, что придерживается той же позиции, что и предыдущее правительство.

Кстати, ракеты Storm Shadow могут атаковать на расстояние в 250 километров и достигать Крымского моста и Черноморского флота. Их Украине предоставила Великобритании и Франция.

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Что сказал Стармер об атаках по России

(Ракеты должны – 24 Канал) очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать,

– заявил новый премьер Британии.

Он объяснил, что Storm Shadows должны использовать "в оборонительных целях", однако добавил, что Украина сама решает, как их разворачивать для этих оборонительных целей.

Кстати, Риши Сунак также говорил, что Украина сама решает, как применять ракеты Storm Shadows.

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Стоит отметить, что Кир Стармер на саммите НАТО в Вашингтоне прокомментировал удар россиян по детской больнице "Охматдет", сказав, что это было "абсолютно шокирующее, ужасное нападение". Премьер Британии добавил, что это стало "очень важным, хоть и трагическим фоном для этого саммита".