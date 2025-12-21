Коварный удар РФ: чем особенно угрожающие последствия атак на мосты Одесской области

В последние дни оккупанты активизировали атаки по мостам возле села Маяки, что в Одесской области. Это стало настоящим ударом по экономике Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что оккупанты сосредоточились именно на уничтожении логистических путей. Больше всего пострадала Бессарабия.

Чем особенно угрожающие последствия атак на мосты Одесской области?

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" объяснил, что если через корон с Польшей происходят перевозки военной помощи, то все экономические перевозки были сконцентрированы на морских портах Одесской области и Румынии через Молдову.

То есть все шло на Юг – зерновой, морской и сухопутные коридоры. Там был экспорт и импорт, которые давали прибыль нашим компаниям. Россияне это понимали и били туда. У нас остался мост в Маяках, который рано или поздно должен был стать целью противника,

– сказал он.

Лакийчук отметил, что враг уничтожил практически всю логистику к Дунайским портам. Кроме того, враг фактически отрезал Бессарабию – в регионе есть отключения света и уничтожена логистика. Можно построить пантонные переправы, но фуры по ним ездить не смогут. В то же время перевозить все необходимое через Приднестровье – плохой вариант, в который может вмешаться Россия.

Заметьте! Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что по мосту в районе Днестровского лимана, что возле села Маяки, Россия била 20 раз. Председатель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов "Флеш" объяснил, что россияне пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области.

Что известно об ударах по мостам в Одесской области?