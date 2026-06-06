Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что самая большая угроза – когда Россия сможет масштабировать производство дешевых реактивных средств воздушного нападения. В частности, "Герань-5".

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Как противодействовать этой угрозе?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что скорость воздушной цели, которую надо перехватить, не является технически важной, если иметь достаточно средств, которые помогут сопровождать и обнаруживать ее. Украине нужно много таких систем.

Встречным курсом мы можем поставить дрон, который будет стоять и подрываться на маршруте движения этого средства воздушного нападения. Для этого нужно больше систем радиолокации, сенсорных систем, которые позволят нам противодействовать такой угрозе,

– сказал он.

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Во время предыдущего массированного обстрела территории Украины враг потратил около 595 миллионов 300 тысяч долларов. В частности, 8 "Цирконов" стоили для России 80 миллионов, а 33 "Искандеры" – 99 миллионов. В то же время ориентировочная цена 656 БПЛА – 33 миллиона долларов. Поэтому оккупантам легче запускать большое количество разнообразных беспилотников, которые будут с разным профилем полета. В частности, на реактивном двигателе.

Это приведет к тому, что, например, нам нужно будет делать более распределенный перехват, эшелонированную систему, которая будет предусматривать обнаружение и сопровождение на разных скоростях в одном секторе. То, что враг пытается делать, когда он осуществлял этот удар по Киеву, различные типы целей, различные профили применения,

– объяснил авиаэксперт.

По его словам, нужно в одном секторе одновременно видеть разные цели на разных скоростях. В то же время сопровождать и работать на опережение, чтобы их уничтожать.

Поэтому основная угроза – это когда враг сможет масштабировать производство дешевых реактивных средств воздушного нападения. В частности, "Герань-5". Это как иранский дрон Karrar, который внешне похож на крылатую ракету. Он работает на скоростях 800 километров в час,

– отметил Храпчинский.

То есть это обычная крылатая ракета, которую надо перехватывать современными решениями или реактивными перехватчиками. Говорится о дронах-перехватчиках на реактивной тяге, которые позволят работать в том радиолокационном режиме, чтобы иметь возможность перехватывать такие воздушные цели.

Думаю, что основная задача, которая стоит перед инженерами – это поиск решений, которые будут предусматривать возможность противодействовать такой угрозе. Решение есть, но скорость их адаптации под эту угрозу, возможность масштабирования, напрямую зависит от государства,

– добавил эксперт.

Храпчинский о реактивных дронах России: смотрите видео

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия хочет увеличить количество реактивных дронов до 50%. Поэтому Украина стоит перед новыми вызовами, которые требуют своевременной реакции. Однако ВСУ пытаются повышать эффективность нашей ПВО, производство дронов-перехватчиков и так далее.