Об этом сообщил 24 каналу военный ТрО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его мнению, попытки россиян атаковать – это, скорее, информационная психологическая операция.

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"Колаборанты в оккупированной Херсонской области в отчаянии"

Хлань считает, что все попытки российских оккупантов контратаковать в Херсонской области предпринимаются для того, чтобы немного поднять боевой дух у коллаборантов.

Они (коллаборанты – 24 канал) на оккупированной Херсонщине уже в отчаянии, не знают, что им делать и куда бежать,

– сказал военный ТрО.

По его словам, оккупанты понимают, что удержать Херсонскую область надолго будет уже невозможно. Ведь перебрасывать оружие и личный состав в должном количестве они уже не могут.

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"Атака россиян заканчивается тем, что они теряют свои позиции"

Хлань убежден, что информационная психологическая операция со стороны россиян о том, что они начнут контрнаступательное действие и возьмут Николаев и Кривой Рог, – не больше, чем разговоры. Все их попытки заканчиваются тем, что они отбрасываются еще больше назад.

То есть у них атака заканчивается тем, что они теряют свои позиции,

– подчеркнул депутат Херсонского облсовета.

Он добавил, что небольшие атаки оккупантов очень сильно и точно отражаются Вооруженными Силами Украины и, в частности, авиацией, которая очень мощно работает именно на линии фронта.

Кстати говоря! Испугавшись контрнаступательных действий ВСУ на правом берегу Херсонской области, россия начала масштабную передислокацию и перегруппировку. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что она происходит с Донбасского плацдарма на Херсонский.

Ситуация в Херсонской области: что известно

россияне создают ударную группировку в Херсонской области. Как рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, это один из тактических ходов врага.

В ночь на 8 августа ВСУ изрядно поработали по враждебным позициям на оккупированных территориях. Под удар украинских военных снова попали Антоновский и Каховский мосты.

оккупанты тем временем запланировали масштабное "перевоспитание" подростков из временно оккупированной части Херсонской области. Они собираются отправлять их на несколько недель в военные и военно-морские училища.

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