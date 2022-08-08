Про це повідомив 24 каналу військовий ТрО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. На його думку, спроби росіян атакувати – це радше інформаційна психологічна операція.

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"Колаборанти на окупованій Херсонщині у розпачі"

Хлань вважає, що всі намагання російських окупантів контратакувати в Херсонській області робляться для того, щоб трохи підняти бойовий дух у колаборантів.

Вони (колаборанти – 24 канал) на окупованій Херсонщині вже у розпачі, не знають, що їм робити і куди бігти,

– сказав військовий ТрО.

За його словами, окупанти розуміють, що втримати Херсонську область надовго буде вже неможливо. Адже перекидати зброю та особовий склад у належній кількості вони вже не можуть.

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"Атака росіян закінчується тим, що вони втрачають свої позиції"

Хлань переконаний, що інформаційна психологічна операція з боку росіян про те, що вони почнуть контрнаступальну дію й візьмуть Миколаїв та Кривий Ріг, – не більше, ніж балачки. Всі їхні намагання закінчуються тим, що вони відкидаються ще більше назад.

Тобто у них атака закінчується тим, що вони втрачають свої позиції,

– наголосив депутат Херсонської облради.

Він додав, що невеличкі атаки окупантів дуже сильно та влучно відбиваються Збройними Силами України й, зокрема, авіацією, яка дуже потужно працює саме на лінії фронту.

До речі! Злякавшись контрнаступальних дій ЗСУ на правому березі Херсонської області, росія розпочала масштабну передислокацію та перегруповування. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що воно відбувається з Донбаського плацдарму на Херсонський.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

росіяни створюють ударне угруповання на Херсонщині. Як розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, це один із тактичних ходів ворога.

У ніч проти 8 серпня ЗСУ добряче попрацювали по ворожих позиціях на окупованих територіях. Під удар українських військових знову потрапили Антонівський і Каховський мости.

окупанти тим часом запланували масштабне "перевиховання" підлітків із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Вони збираються відправляти їх на кілька тижнів до воєнних і воєнно-морських училищ.

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