Авиаэксперт объяснил, почему сложнее сбивать "Шахеды", которые очень низко летят

С начала лета 2024 года оккупанты экспериментировали с тактикой применения "Шахедов". В последнее время эти беспилотники летят на низких и сверхнизких высотах. Это создает проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что иногда "Шахеды" летели даже на высоте 2-3 километра. Тогда Украина больше тратила зенитные средства. Но потом придумали другие способы, как бороться против этих беспилотников. Поэтому враг теперь снова запускает "Шахеды" на низких и сверхнизких высотах.

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Что известно о последних атаках "Шахедами"

Как отметил Долинце, во время недавних ударов были сообщения, что "Шахеды" летели на сверхнизких высотах. В таком случае их сложно вовремя обнаружить. Но противодействовать беспилотникам все равно возможно.

Это усложняет координацию Сил ПВО. Ведь существенно сокращается время на уничтожение такого беспилотника, который входит в зону действия мобильного расчета. Речь идет о том, что есть реально буквально минуты, чтобы обнаружить и уничтожить его. Если не удалось уничтожить, то его надо или догонять, или следующий расчет должен уничтожить его,

– сказал Долинце.

Очевидно, что оккупанты нарастили производство "Шахедов". Президент Владимир Зеленский уже говорил, что только за октябрь Россия запустила аж 2000 этих беспилотников. Сейчас оккупанты стараются использовать именно эти БпЛА, ведь они значительно дешевле ракеты.

Такой беспилотник в десятки раз дешевле ракеты. Поэтому враг, как только есть возможность, использует прежде всего ударные беспилотники. А ракетное вооружение откладывает для скоординированных массированных атак,

– отметил Долинце.