Половина "Шахеды", половина – обманки: Игнат сказал, как Россия пускает дроны по Украине сейчас

Каждую ночь Россия запускает по Украине большое количество дронов, половина из которых действительно являются "Шахедами", а остальные беспилотниками-имитаторами. Это нужно оккупантам, чтобы истощить нашу систему ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных Сил ВСУ, полковника Юрия Игната в интервью "Радио Свобода"

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Как сейчас Россия запускает беспилотники по Украине

Юрий Игнат отметил, что на сегодня Россия запускает свои беспилотники так, что во время атаки летит 50% "Шахедов", и еще 50% – дронов-имитаторов.

Задача их – перегрузить нашу систему ПВО, чтобы в идеале по дрону-обманке, который стоит копейки, отработала (дорогая – 24 Канал) ракета. Поэтому их запускают в таком количестве,

– объяснил полковник.

Он также отметил, что если смотреть на системе "Вираж-Планшет", то во время атаки там все красное, с разных направлений.

"Семь направлений сейчас использует Россия, чтобы наносить удары "Шахедами". После "Шахедов" часто бывает летит ракета, баллистическая или крылатая", – подчеркнул Игнат.

К слову, Воздушные силы в отчете утром 28 февраля рассказали, что ночью противник атаковал нашу страну 208-ю ударными БПЛА. Тогда ПВО сбило 107 дронов типа "Шахед", еще 97 беспилотников-имитаторов – локально потеряны.