Будут запускать все больше: Украина ищет автоматические решения для сбивания "Шахедов"

Россия существенно увеличила объем дронов, которые запускает по Украине. В нашем государстве большое количество компаний работает над возможностью перехвата разведывательных или ударных БпЛА путем зенитных дронов мультикоптерного или крылоподобного типов.

Авиаэксперт, бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, что проблема не в том, чтобы перехватить вражеский дрон, а в обнаружении его и возможности дойти до него на нужной скорости. То есть, важно сформировать маршрут движения и то, в каком месте будет перехвачен БпЛА противника украинским средством поражения.

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Противник стремится уменьшать высоту пролета дронов

БпЛА в Украине активно развиваются, отечественные компании, по словам Храпчинского, предлагают качественные решения, которые могут использовать большую скорость и иметь полезную разнообразную нагрузку. При этом остается вопрос относительно прогноза уничтожения вражеских дронов, то есть, как оно будет происходить, как будет выявляться воздушный объект неустановленного образца.

"Мы постоянно говорим о средствах поражения, но забываем сказать о средствах обнаружения. В мониторинговых пабликах, которые оповещают о наличии вражеских дронов в воздушном пространстве, часто отмечается, что локально не всех их видно. Это говорит о том, что враг пытается уменьшать высоту пролета, что не позволяет классическим системам радиолокаций видеть дроны", – объяснил Храпчинский.

К сведению! Россия намерена увеличить количество пусковых площадок для запуска БпЛА по Украине. Заместитель начальника ГУР МО, генерал-майор Вадими Скибицкий рассказал, что россияне стремятся запускать одновременно 500 дронов.

Запускать дроны экономнее, чем ракеты

Авиаэксперт отметил, что сегодня стоит поднимать вопрос о необходимости отключения уличного освещения в городах, чтобы во время воздушной тревоги украинским мобильным огневым группам было легче выявлять и уничтожать российские дроны.

Враг и дальше будет развивать возможность запускать все больше ударных дронов типа "Шахед". Час пролета дрона – это 4 – 5 литров бензина, а ракеты Х-101, Х-555 – 180 – 200 килограммов ракетного топлива, дополнительно считаем взлет стратегического самолета, который требует 5 – 6 тонн в час авиакеросина,

– отметил Храпчинский.

Поэтому Россия, по словам авиаэксперта, будет пытаться увеличивать количество маршрутов пролетов дронов и уменьшать высоту. Именно поэтому Украине, как отметил Храпчинский, надо искать автоматические решения, которые могли бы быть размещены на подступах к городам и перехватывать любые воздушные угрозы.