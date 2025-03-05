Авіаексперт, колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в етері 24 Каналу пояснив, що проблема не в тому, аби перехопити ворожий дрон, а у виявленні його і можливості дійти до нього на потрібній швидкості. Тобто, важливо сформувати маршрут руху і те, в якому місці буде перехоплений БпЛА противника українським засобом ураження.

Дивіться також До 200 дронів за ніч: в ISW проаналізували тенденції повітряних атак з боку Росії

Противник прагне зменшувати висоту прольоту дронів

БпЛА в Україні активно розвиваються, вітчизняні компанії, зі слів Храпчинського, пропонують якісні рішення, які можуть використовувати велику швидкість та мати корисне різноманітне навантаження. При цьому залишається питання щодо прогнозу знищення ворожих дронів, тобто, як воно буде відбуватися, як буде виявлятися повітряний об'єкт невстановленого зразка.

"Ми постійно говоримо про засоби ураження, але забуваємо сказати про засоби виявлення. В моніторингових пабліках, які оповіщують про наявність ворожих дронів у повітряному просторі, часто зазначається, що локаційно не всіх їх видно. Це говорить про те, що ворог намагається зменшувати висоту прольоту, що не дозволяє класичним системам РЕБ бачити дрони", – пояснив Храпчинський.

До відома! Росія має намір збільшити кількість пускових майданчиків для запуску БпЛА по Україні. Заступник начальника ГУР МО, генерал-майор Вадими Скібіцький розповів, що росіяни прагнуть запускати одночасно 500 дронів.

Запускати дрони економніше, ніж ракети

Авіаексперт наголосив, що сьогодні варто порушувати питання про необхідність вимкнення вуличного освітлення в містах, аби під час повітряної тривоги українським мобільним вогневим групам було легше виявляти та знищувати російські дрони.

Ворог і далі буде розвивати можливість запускати все більше ударних дронів типу "Шахед". Година прольоту дрона – це 4 – 5 літрів бензину, а ракети Х-101, Х-555 – 180 – 200 кілограмів ракетного палива, додатково рахуємо зліт стратегічного літака, який потребує 5 – 6 тонн на годину авіакеросину,

– зазначив Храпчинський.

Тому Росія, зі слів авіаексперта, буде намагатися збільшувати кількість маршрутів прольотів дронів та зменшувати висоту. Саме тому Україні, як наголосив Храпчинський, треба шукати автоматичні рішення, які могли б бути розміщені на підступах до міст і перехоплювати будь-які повітряні загрози.