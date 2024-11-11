Россия запускает рекордно много "Шахедов": как это сказывается на жизни украинцев

С 1 сентября Киев обошелся без атак российских беспилотников лишь в одну ночь – 14 октября. Россия атакует Украину рекордным количеством "Шахедов".

Каждую вторую ночь 4,5 миллиона жителей столицы бросались в укрытие или прятались в своих ванных комнатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как российский террор сказывается на жизни украинцев

Только за первую неделю ноября сирены выли в Киеве 43 часа. Харьков, Запорожье и Одесса также подвергались частым ударам беспилотников и ракет в течение последних недель.

В ночь на 9 ноября украинские ПВО зафиксировали рекордные 145 беспилотников Shahed. Жители Киева рассказали CNN о долгих страшных ночах сирен и ударов. Обломки падали на жилые дома, предприятия и дома.

Виктория Ковальчук рассказала, что после того, как обломки беспилотника на прошлой неделе упали неподалеку от ее дома, ее 6-летний сын Тео очень испугался. По ее словам, он был в состоянии постоянной тревоги.

Последние два месяца, когда участились обстрелы, мы прятались в ванной или спускались в укрытие в подвале. Я не помню, когда мы нормально высыпались,

– рассказала она.

Предприятия из-за обстрелов тоже страдают. Украинец Максим рассказал CNN, что на прошлой неделе осколки пробили крышу его ресторана, нанеся ущерб примерно на 10 000 долларов. Однако он не падает духом, а планирует все восстановить и продолжить работу.

На время тревог города замирают

Сама по себе тревога уже разрушает жизнь города. Закрываются мосты, останавливается общественный транспорт, и части столицы по обе стороны Днепра фактически отрезаны.

Город замирает... Именно это приводит к огромным задержкам в функционировании экономики города,

– объяснил Константин Усов, заместитель городского головы Киева.

Батареями противовоздушной обороны руководят добровольцы из всех слоев населения – среди них даже судья Верховного Суда Украины Юрий Чумак.

Он рассказал журналистам, что в подразделениях территориальной обороны были в частности депутаты, оперная певица и телеведущая. Сбивают беспилотники прямо с крыш высоток. Это дешево, но эффективно против низкотехнологичных беспилотников России.

Атаки беспилотников рассчитаны больше на то, чтобы вселить страх, а не вызвать массовые жертвы или разрушения, но за последние недели несколько человек таки были убиты.

Похоже, что непрерывные атаки действительно подрывают моральный дух. Киевский международный институт социологии регулярно спрашивает людей, стоит ли Украине продолжать воевать столько, сколько нужно. Количество тех, кто ответил "да", упало с 73% в феврале до 63% в прошлом месяце.