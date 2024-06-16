Делаем все, чтобы "хлопок" продолжала цвести, – в ГУР намекнули о новых разработках оружия

Силы обороны Украины и ГУР МО продолжают наносить большие потери врагу. Наши военные и разведчики делают все, чтобы на территории страны-агрессора продолжал цвести "хлопок".

Об этом в эфире национального марафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Евгений Ерин. Таким образом в разведке намекнули о разработке нового украинского оружия, передает 24 Канал.

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В ГУР заинтриговали увеличением "хлопка" у врага

Представитель украинской разведки подчеркнул, что о конкретных модификациях оружия говорить не будут. Однако Ерин отметил, что все результаты украинцы обязательно увидят.

Могу отметить только то, что каждый из нас очень часто, регулярно видит работу конкретных сил и средств военной разведки. И мы делаем все для того, чтобы "хлопок" продолжал цвести как на временно оккупированной территории, так и на территории врага,

– сказал представитель ГУР.

В то же время Ерин отметил, что в России Украина атакует объекты исключительно из соображений военной целесообразности.

Украинская разведка продолжает поражать технику России

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил, что 8 июня во время атаки на аэродром "Ахтубинск" были поражены 2 российских истребителя Су-57. Как пояснил Юсов, эта "гордость российских воздушных сил" активно использовалась в террористических атаках по украинским гражданским объектам и инфраструктуре, хотя эти самолеты и не заходили в воздушное пространство Украины.

До этого украинские спецназовцы 6 июня потопили российский буксир "Сатурн" в Крыму. Андрей Юсов отметил, что уничтожение таких буксиров является очень важным для нашей страны. Ведь враг использует эти суда по военному назначению: для патрулирования, перевозки боекомплектов, личного состава, транспортировки других судов и тому подобное.

Также источник 24 Канала рассказывал, что ГУР МО также причастно к атаке дронов на нефтебазу в Белгородской области, которое было также 6 июня. По словам собеседника, вражеские цели на нефтебазе были поражены.