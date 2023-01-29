Россияне пытаются решить 2 задачи: откуда могут попытаться обойти Угледар

Оккупанты наращивают интенсивность атак в районе Угледара Донецкой области. Этот город имеет важное стратегическое значение для российских захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, за последние недели Россия завела на территорию Украины около 100 тысяч мобилизованных.

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Отдельные подразделения укомплектовали исключительно этими мобилизованными. Как отметил военный эксперт, оккупанты усилили всю линию Донецкого фронта от Угледара до Северска.

Оккупанты усиливают атаки в Донецкой области

Россияне активно пытаются поражать украинские позиции в районе Угледара, Марьинки и Авдеевки.

"Более того, есть определенная активность из Горловки в направлении Дзержинска. Также видим постоянные атаки на Бахмут и ситуацию в Соледаре", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что Россия также подтянула свои войска и увеличила количество обстрелов в районе Лисичанска в направлении Северска.

2 задачи, стоящие перед врагом возле Угледара

По словам полковника запаса ВСУ, прежде всего, российские оккупационные войска сейчас пытаются сконцентрироваться именно на атаках Угледара.

Сейчас весь фронт сместился. Точка приложения усилий врагом сместилась именно в район Угледара,

– сказал Свитан.

Он отметил, что этот город имеет большое значение для россиян. Российские оккупанты будут пытаться решить как минимум 2 задачи в этом районе.

Во-первых, Угледар – это плацдарм для дальнейшего наступления ВСУ в направлении Волновахи и Мариуполя. Россияне это отлично понимают и пытаются срезать этот плацдарм.

Во-вторых, оккупанты хотят зайти в тыл нашей Донецкой группировке, которая удерживает фронт в районе Марьинки и Авдеевки.

Роман Свитан рассказал, почему для россиян важен Угледар: смотрите видео

Оккупанты могут попытаться обойти Угледар

По словам военного эксперта, оккупанты могут пытаться зайти в тыл украинским войскам 2 способами.

Обойти Угледар одновременно с запада и востока.

Или попытаться обойти Угледар с западной стороны и сразу выйти на Курахово и Покровск. Именно там, по словам военного эксперта, проходят 2 дороги, по которым осуществляется поставка для наших войск в Авдеевку и Марьинку.

В то же время, по словам Свитана, российские войска не смогут двигаться от Марьинки, ведь там они упираются в хорошо укрепленные позиции Украины.

"Наши позиции в районе Марьинки – это очень хорошо укрепленная система украинской обороны, которая выстраивалась с 2014 года. Россиянам ее очень тяжело обойти, потому и в Марьинку они не могут пробиться", – сказал военный эксперт.

Почему россияне делают ставку на Угледар.

Он добавил, что когда оккупанты пытаются обойти южнее Марьинки, то их попытки сразу обрывает украинская артиллерия. Однако западнее Угледара – в направлении Новоселки – оккупантов сдерживает линия обороны, которую ВСУ выстроили в 2022 году.

Эта система обороны еще не такая жесткая, как в районе Марьинки. Поэтому россияне и будут пытаться обойти именно западнее Угледара. Или из района Новоселки сразу будут выходить на Курахово и Покровск. Это для них оптимальный вариант с военной точки зрения,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По словам Свитана, движением российских войск в районе Угледара руководит Александр Ходаковский – предатель, когда-то возглавлявший спецподразделение СБУ "Альфа" в Донецкой области. Он отлично знает местность и попытается приложиться к организации пришествия российских войск.

Украинские бойцы уничтожают врага на подходе к Угледару

Военный эксперт отметил, что уже сейчас в район Угледара начинают стекаться российские части, которые ранее были расквартированы по селам недалеко от Волновахи.

Однако ВСУ "просматривают" всю глубину фронта и прекрасно видят все движения врага. Более того, украинская артиллерия поражает подразделения россиян еще на подходе к Угледару.

Россиян разбивают еще до того, как они попадут в город. В настоящее время ВСУ остановили движение россиян в районе Угледара,

– сообщил Свитан.

Он добавил, что в ближайшее время украинские военные стабилизируют фронт на этом участке.

Ситуация на фронте: коротко