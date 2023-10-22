Россия пытается найти пробелы в украинской ПВО для зимних атак, – ISW

Российская армия пытается разнообразить сочетание своего оружия для того, чтобы наносить удары по территории Украины. Таким образом, россияне пытаются найти пробелы в украинской ПВО для подготовки к новым атакам.

В частности, оккупанты пытаются применять в различных сочетаниях ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники. Об этом свидетельствуют последние воздушные атаки России по украинскому тылу.

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Россияне выискивают пробелы в украинской ПВО

Эксперты из американского Института изучения войны, ссылаясь на Южное оперативное командование, рассказали, что российские военные в ночь с 20 на 21 октября нанесли удары несколькими комбинациями своего оружия.

В частности, тогда россияне атаковали регионы Украины: неизвестными ракетами класса "воздух – земля" по Николаевской, Херсонской и Одесской областях, ракетами Х-59 по Кривому Рогу, а также Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях, и крылатыми ракетами "Искандер-К" и беспилотниками типа "Шахед" по Кривому Рогу.

Аналитики подчеркнули, что во время обстрела Кривого Рога три из неизвестных ракет сдетонировали в воздухе, Х-59 попала в жилой квартал города, а "Искандеры" и "Шахеды" попали в промышленные объекты.

Кроме того, в ISW, ссылаясь на ОК "Юг", отметили, что недавно российская тактическая авиация одновременно выпустила 30 модифицированных управляемых авиабомб по прифронтовой части Херсонской области. По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне никогда раньше не применяли такую комбинацию вооружений и, очевидно, пытаются перенести свои основные операции в воздух.

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