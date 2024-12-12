Более 120 атак вблизи ядерных объектов за последние 3 месяца: в Минэнерго объяснили цель врага

Маршруты ракет и дронов, выпущенных Россией, создают реальную опасность ударов по ядерным объектам, Украина уже зафиксировала более 120 случаев, когда ракеты или дроны пролетали над или вблизи ядерных станций.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время рабочего визита в Вену, где он провел встречу с еврокомиссаром по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Деном Йоргенсеном, информирует 24 Канал.

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Регулярные атаки России на украинские энергетические объекты, по словам Галущенко, усилились в последнее время. Зато Украина тоже усилила меры для защиты энергетики и поддержания стабильности системы.

За последние 3 месяца маршруты ракет и дронов приблизились к ядерным станциям, создавая реальную опасность ударов по ядерным объектам. Зафиксировано более 120 случаев, когда ракеты или дроны пролетали над или вблизи ядерных станций,

– сообщил Галущенко.

Россия использует более дорогие ракеты

При этом министр отметил, что ранее основную угрозу составляли дроны, однако сейчас страна-агрессор использует дорогие ракеты. Галущенко отметил, что это свидетельствует о готовности врага достигать цели любой ценой.

Министр энергетики отметил важность координации действий между МАГАТЭ и Европейским Союзом для обеспечения работы мониторинговых миссий агентства на подстанциях.