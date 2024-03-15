На этих выходных атаки возрастут: ВСУ предупредили жителей Юга об угрозе

Оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Наталья Гуменюк отметила, что опасность обстрелов в ближайшие два дня будет высокой.

15 – 17 марта в стране – агрессора происходят так называемые выборы президента. В частности, они незаконно проходят и на оккупированных территориях. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в течение этих дней враг может значительно усилить атаки и объяснила, почему.

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Предостережение для Юга

По словам Гуменюк, противник пытается давить на южные регионы. И делает он это неслучайно. Ведь, как известно, российские власти обещали до знаменательной даты "выборов президента России" некие победы.

Однако, на практике противник не имеет никаких успехов ни на поле боя, ни других побед, которые он мог продемонстрировать как настоящее достижение.

Поэтому оккупанты, вероятно, усилят дроновые, ракетные атаки, а также удары баллистикой в течение этого "избирательного периода" в России.

Напомним, что 15 марта Россия нанесла баллистический удар по Одессе. Враг бил именно по гражданской инфраструктуре. Предварительно, противник использовал два "Искандера". Причем он дважды попал в одно и то же место. Так, под российским огнем оказались спасатели и медики, которые прибыли на ликвидацию последствий первого удара оккупантов.

Сейчас известно о 20 погибших человек. Среди них – 29-летний спасатель Денис Колесников, фельдшер, бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

Кроме того, пострадало еще 75 человек. Всего в лечебные учреждения обратилось 55 человек. Получают стационарное лечение 42 человека. 9 человек – в тяжелом состоянии. Также в результате ракетного обстрела в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения.

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