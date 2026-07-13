Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что известно об ударах ВСУ по оккупантам?

По сообщению СБС, 12 и 13 июля украинские военные нанесли удары по энергетической и военной инфраструктуре врага во временно оккупированном Крыму и на других оккупированных территориях.

В частности, под удар попали энергомост "Кубань – Крым", 10 энергоузлов, а также перекачивающая газовая станция. Кроме того, в СБС заявили об уничтожении 5 элементов российской ПВО.

Речь идет о пусковой установке ЗРК С-400 "Триумф", комплексах "Тор" и "Панцирь-С1", а также о двух радиолокационных станциях "Небо-У".

СБС нанесли удары по россиянам: смотрите видео

Украинские защитники нанесли удары по:

пусковой установке ЗРК С-400 "Триумф" в городе Керчь (Крым);

ЗРК "Тор-М2" в селе Валерьяновка, Донецкая область;

ЗРГК "Панцирь-С1" в селе Осовины (Крым);

РЛС "Небо-У" в городе Керчь (Крым);

РЛС "Небо-У" в селе Мелек-Чесме (Крым);

пункта перетока "Кубань – Крым" в селе Глазовка (Крым);

Подстанции 220 киловольт "Комыш-Бурун" в городе Керчь (Крым);

Подстанции 110 киловольт "Рубежное", в городе Рубежное (Луганская область);

Подстанции 220 киловольт "Лисичанская" в городе Северодонецке (Луганская область);

Подстанции 110 киловольт "Ковильное" в селе Ковильное (Крым);

Подстанции 110 киловольт "Зимино", в селе Зимино (Крым);

Подстанции 330 киловольт "Заря" в селе Афины (Крым);

Электроподстанции в селе Кременовка (Донецкая область);

Электроподстанции в селе Заря (Донецкая область);

Электроподстанции в селе Черноземное (Запорожская область);

Инфраструктура ПГС в селе Житловка (Луганская область).

Другие новости об атаках Сил обороны на врага в ТОТ

Ночью 13 июля Силы беспилотных систем поразили 15 судов теневого флота России: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 паром и 2 буксира. Всего в период с 6 по 13 июля было нанесено результативных ударов по 105 плавсредствам.

В ночь на 12 июля операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удары по трем паромам, находившимся в акватории порта и на Керченской паромной переправе во временно оккупированном Крыму.

В ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 28 судов российского теневого флота в Азовском море. Всего за шесть суток, с 6 по 11 июля, было поражено 76 целей.