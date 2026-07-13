Про це повідомив Командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про удари ЗСУ по окупантах?

За повідомленням СБС, 12 та 13 липня українські військові завдали ударів по енергетичній та військовій інфраструктурі ворога в тимчасово окупованому Криму й на інших окупованих територіях.

Зокрема, під удар потрапили енергоміст "Кубань – Крим", 10 енерговузлів, а також перекачувальна газова станція. Крім того, у СБС заявили про знищення 5 елементів російської ППО.

Йдеться про пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф", комплекси "Тор" і "Панцир-С1", а також дві радіолокаційні станції "Небо-У".

СБС завдали ударів по росіянах: дивіться відео

Українські захисники завдали ударів по:

Пусковій установці ЗРК С-400 "Тріумф", у місті Керч (Крим);

ЗРК "Тор-М2", у селі Валер'янівка, що у Донецькій області;

ЗРГК "Панцир-С1", у селі Осовини (Крим);

РЛС "Небо-У", у місті Керч (Крим);

РЛС "Небо-У", у селі Мелек-Чесме (Крим);

Пункту перетоку "Кубань – Крим", у селі Глазівка (Крим);

Підстанції 220 кіловольтів "Комиш-Бурун", у місті Керч (Крим);

Підстанції 110 кіловольтів "Рубіжне", у місті Рубіжне (Луганська область);

Підстанції 220 кіловольтів "Лисичанська", у місті Сіверськодонецьк (Луганська область);

Підстанції 110 кіловольтів "Ковильне", у селі Ковильне (Крим);

Підстанції 110 кіловольтів "Зимине", у селі Зимине (Крим);

Підстанції 330 кіловольтів "Зоря", у селі Афіни (Крим);

Електропідстанції, у селі Кременівка (Донецька область);

Електропідстанції, у селі Зоря (Донецька область);

Електропідстанції, у селі Черноземне (Запорізька область);

Інфраструктурі ПГС, у селі Житлівка (Луганська область).

Інші новини про атаки Сил оборони по ворогу на ТОТ

Уночі 13 липня Сили безпілотних систем уразили 15 суден тіньового флоту Росії: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксири. Загалом в період 6 – 13 липня було завдано результативних ударів по 105 плавзасобах.

У ніч на 12 липня оператори 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" завдали ударів по трьох поромах, які перебували в акваторії порту та на Керченській поромній переправі в тимчасово окупованому Криму.

У ніч проти 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 28 суден російського тіньового флоту в Азовському морі. Загалом за шість діб, із 6 до 11 липня, було уражено 76 цілей.