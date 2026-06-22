"Им будет очень тяжело": Пивненко прокомментировал удары ВСУ по логистике россиян

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко заявил, что ВСУ в настоящее время наносят мощные удары по логистике россиян. Он отметил, что СБС активно действуют на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил Александр Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина".

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Что Пивненко рассказал об ударах ВСУ?

Командующий Нацгвардией заявил, что Украина будет увеличивать количество пилотов БПЛА, которые будут наносить более мощные удары по оккупантам на оккупированных территориях. Он отметил, что врагу будет "очень тяжело" после того, как ВСУ перекроют логистику.

На Крым действуют Силы беспилотных систем, Мадяр. Они хорошо знают, что делают. Могу только сказать: давите как можно сильнее,

– заявил Пивненко.

Командующий НГУ подчеркнул, что, несмотря на постоянные удары ВСУ, оккупанты также ограничивают логистику украинских сил на фронте на 20 – 30 километров, поэтому это учитывается при планировании действий.

Он добавил, что из-за неспособности добиться существенных успехов на передовой противник наносит удары по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам.

Что известно об успешных украинских атаках на врага в ТВТ?

Силы обороны Украины нанесли удар по мосту через реку Карачекрак на трассе Е105 в оккупированной части Запорожской области. Оккупанты уже неоднократно его ремонтировали после предыдущих атак.

Мост имеет критическое значение для снабжения российских оккупационных сил на запорожском направлении. Также он уже получал серьезные повреждения летом 2025 года и был фактически уничтожен в феврале 2026 года.

В оккупированном Крыму топливный кризис стал настолько острым, что бензин уже невозможно купить даже по талонам или QR-кодам. После ударов по мостам, перевозчикам и нефтехранилищам оккупационные власти пытались частично восстановить поставки, но новые атаки вновь ухудшили ситуацию.