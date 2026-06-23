Трамп впечатлён успехами ВСУ и готов оказывать давление на Россию, – FT

Украина недавно нанесла массированный удар по Москве с помощью дронов и ракет. Президент США Дональд Трамп был потрясен этими ударами и заявил, что готов усилить давление на Россию.

Об этом сообщила газета Financial Times.

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Как Трамп отреагировал на удары ВСУ по России?

В издании заявили, что президент США на саммите G7 был поражен и восхищен дальнобойными ударами Сил обороны Украины по России. Глава государства на встрече также согласился усилить санкции против кремлевского энергетического сектора.

Глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил, что Вашингтон якобы отходит от роли "объективного посредника" в войне, а Трамп вообще забыл о своих заявлениях 2025 года, которые "приближали его к позиции Москвы".

Также на московской конференции по вопросам внешней политики Лавров заявил, что Россия сосредоточится на достижении целей своего вторжения, поскольку, по его словам, "надежды на США как на честного посредника в урегулировании конфликта уже исчезли".

Комментарии Лаврова стали ярчайшим признаком нарастающего разочарования в России тем, что США не помогли остановить продолжающееся уже 5 лет вторжение президента Путина в Украину на условиях, выгодных для Москвы,

– отметили в издании.

Еще в марте этого года представители разведки США считали, что Россия имеет преимущество в войне. Однако в последние месяцы европейские дипломаты отмечают, что позиция американских чиновников изменилась и они, вероятно, уже не уверены в победе Москвы.

В издании подчеркнули, что подход Трампа, наряду с тем, что часть российских политиков воспринимает деятельность Виткоффа и Кушнера как "слишком свободную дипломатию", привели к тому, что Москва утратила уверенность в Трампе как в факторе, способном помочь реализовать цели Путина в отношении войны.

Что еще известно о заявлениях Трампа по Украине?

Президент США заявил, что Украина "держится хорошо" в войне против России. Дональд Трамп при этом упомянул и о превосходном военном снаряжении украинцев, в частности, американском.

Украина теперь считает, что заручилась поддержкой Белого дома для кампании, направленной на принуждение России к содержательным переговорам. Президент США якобы в частном порядке сказал Владимиру Зеленскому действовать "смелее".

Это сообщение появилось на фоне активизации усилий Киева по организации встречи Зеленского и Путина — идеи, которую Трамп поддержал, но Кремль продолжает избегать.